Al via il Seminario di Liuteria per strumenti ad arco

L’Associazione musicale “Musica Insieme” di Reggio Calabria, organizza un seminario di Liuteria per strumentisti tenuto dal Maestro Liutaio Petar Ivanov (in arte Pietro Monti).

Sono previsti tre incontri di due ore ciascuno e si comincerà il 14 dicembre 2016 alle ore 18:00 presso la sede dell’Associazione, sita in Via Aschenez 34 (nei pressi del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”).

Destinatari degli incontri sono gli studenti di musica interni ed esterni, con particolare riferimento a quelli dei corsi di strumenti ad arco (violino, viola, violoncello, contrabbasso).

Il Seminario è rivolto inoltre a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della Liuteria.

Gli incontri saranno così articolati:

• La scelta dei legni

• La stagionatura

• Il taglio delle tavole

• Metodo della forma interna.

Metodo della forma esterna

Costruzione della tavola armonica

Costruzione del fondo

L’interno dello strumento: controfasce, zocchetti e catena.

Lavorazione del manico, del riccio e della tastiera

Incastro del manico sullo strumento

Verniciatura

Anima e ponticello

Montaggio degli accessori: piroli, corde, cordiera e mentoniera.

14 dicembre 2016 h: 18:00-20:00

15 dicembre 2016 h: 18:00-20:00

16 dicembre 2016 h: 18:00-20:00

ALLA FINE DEL SEMINARIO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

Per informazioni ed iscrizioni al Seminario di Liuteria,

telefonare al 329 2938031

Musica Insieme, Via Aschenez 34 – Reggio Calabria

(nei pressi del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”)