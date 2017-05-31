Al via il servizio di disinfestazione: il calendario degli interventi

Informiamo i cittadini che dal mese di giugno verrà eseguito il SERVIZIO di DISINFESTAZIONE a rotazione per ciascuna zona, su tutto il territorio comunale, tramite interventi radicali adulticida , secondo misure di profilassi ASP, nel completo rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti in materia. Tale intervento stagionale verrà eseguito nel periodo riportato nel calendario . Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici. Si fa presente che tutti i prodotti, naturali o di sintesi, impiegati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e che, gli interventi sono mirati ai biotipi infestanti (topi, blatte, mosche e zanzare) per eliminare solo l’organismo bersaglio, agendo quindi in maniera selettiva, SENZA danneggiare l’ambiente o effettuare trattamenti tossici per altri organismi.

ZONA DATA TURNO 1 CENTRO STORICO 05/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 06/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 2 TREMULINI 07/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 08/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 3 S.CATERINA 09/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 11/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 4 REGGIO CAMPI 12/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 13/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 5 SBARRE 14/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 15/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 6 GEBBIONE 16/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 18/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 7 MODENA 19/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 20/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 8 CATONA 21/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 22/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 9 GALLICO 23/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 25/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 10 ARCHI 26/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 27/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 11 ORTI’ 28/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 29/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 12 CANNAVO’ 30/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 02/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 13 RAVAGNESE 03/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 04/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 14 GALLINA 05/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 06/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 15 PELLARO 07/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 09/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00