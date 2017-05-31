Al via il servizio di disinfestazione: il calendario degli interventi
Dal 5 giugno il servizio di disinfestazione adulticida a rotazione su tutte le zone di Reggio Calabria: date, orari e consigli ai cittadini
31 Maggio 2017 - 16:55 | di Eva Curatola
Informiamo i cittadini che dal mese di giugno verrà eseguito il SERVIZIO di DISINFESTAZIONE a rotazione per ciascuna zona, su tutto il territorio comunale, tramite interventi radicali adulticida, secondo misure di profilassi ASP, nel completo rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti in materia. Tale intervento stagionale verrà eseguito nel periodo riportato nel calendario. Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici. Si fa presente che tutti i prodotti, naturali o di sintesi, impiegati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e che, gli interventi sono mirati ai biotipi infestanti (topi, blatte, mosche e zanzare) per eliminare solo l’organismo bersaglio, agendo quindi in maniera selettiva, SENZA danneggiare l’ambiente o effettuare trattamenti tossici per altri organismi.
|ZONA
|DATA
|TURNO
|1
|CENTRO STORICO
|05/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|06/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|2
|TREMULINI
|07/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|08/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|3
|S.CATERINA
|09/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|11/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|4
|REGGIO CAMPI
|12/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|13/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|5
|SBARRE
|14/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|15/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|6
|GEBBIONE
|16/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|18/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|7
|MODENA
|19/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|20/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|8
|CATONA
|21/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|22/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|9
|GALLICO
|23/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|25/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|10
|ARCHI
|26/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|27/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|11
|ORTI’
|28/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|29/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|12
|CANNAVO’
|30/06/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|02/07/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|13
|RAVAGNESE
|03/07/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|04/07/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|14
|GALLINA
|05/07/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|06/07/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|15
|PELLARO
|07/07/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
|09/07/17
|DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650, la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’applicazione mobile DifferenziAPP.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie