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Al via il servizio di disinfestazione: il calendario degli interventi

Dal 5 giugno il servizio di disinfestazione adulticida a rotazione su tutte le zone di Reggio Calabria: date, orari e consigli ai cittadini

31 Maggio 2017 - 16:55 | di Eva Curatola

Disinfestazione a Reggio Calabria: intervento contro zanzare e insetti volanti

Informiamo i cittadini che dal mese di giugno verrà eseguito il SERVIZIO di DISINFESTAZIONE a rotazione per ciascuna zona, su tutto il territorio comunale, tramite interventi radicali adulticida, secondo misure di profilassi ASP, nel completo rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti in materia. Tale intervento stagionale verrà eseguito nel periodo riportato nel calendario. Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici. Si fa presente che tutti i prodotti, naturali o di sintesi, impiegati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e che, gli interventi sono mirati ai biotipi infestanti (topi, blatte, mosche e zanzare) per eliminare solo l’organismo bersaglio, agendo quindi in maniera selettiva, SENZA danneggiare l’ambiente o effettuare trattamenti tossici per altri organismi.

  ZONA DATA TURNO
1 CENTRO STORICO 05/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    06/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
2 TREMULINI 07/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    08/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
3 S.CATERINA 09/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    11/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
4 REGGIO CAMPI 12/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    13/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
5 SBARRE 14/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    15/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
6 GEBBIONE 16/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    18/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
7 MODENA 19/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    20/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
8 CATONA 21/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    22/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
9 GALLICO 23/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    25/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
10 ARCHI 26/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    27/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
11 ORTI’ 28/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    29/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
12 CANNAVO’ 30/06/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    02/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
13 RAVAGNESE 03/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    04/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
14 GALLINA 05/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    06/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
15 PELLARO 07/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00
    09/07/17 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650, la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’applicazione mobile DifferenziAPP.

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