Al via la terza edizione festival nazionale del cabaret Facce da Bronzi

Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, l’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” diretta da Giuseppe Mazzacuva si rimette in gioco con la terza edizione del festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” ma questa volta parte da Torino. La prima selezione del Festival 2015 che metterà in sfida tanti cabarettisti del Paese, si svolgerà mercoledì 17 giugno nello storico locale del cabaret il CAB41 che ha visto debuttare tanti comici famosi come Enrico Brignano, Beppe Braida, Franco Neri, Ale e Franz, Gianpiero Perone, Leonardo Manera, Annamaria Barbera, Dario Cassini, Max Pisu, Claudia Penoni, Enrico Bertolino. Traghettatore della serata sarà il noto comico di Colorado Gianpiero Perone alias “principe Cacca” che sosterrà i comici provenienti da molte regioni del Nord eleggendo, dopo un’attenta selezione da parte di una giuria tecnica, i primi tre classificati che accederanno direttamente alla finalissima del Festival in programma il 23 agosto sul lungomare di Reggio Calabria.

Un festival di tiratura nazionale

Il festival “Facce da Bronzi” è un evento di tiratura nazionale che ha coinvolto nelle scorse edizioni circa 40 comici provenienti da tutte le regioni d’Italia e questa nuova edizione, si preannuncia ricca di novità sul piano artistico con un cast rinnovato e non mancheranno noti big del panorama comico nazionale e diversi artisti nostrani. La terza edizione proseguirà in Calabria nel mese di luglio e agosto con altrettante selezioni nei comuni della provincia reggina dove saranno scelti gli altri finalisti del Festival “Facce da Bronzi”.

Come sempre a condurre nelle varie tappe provinciali i comici in questo tour di risate il duo “I non ti regoli” composto dai giovani cabarettisti Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza che, con una giusta dose d’ironia, supporteranno gli artisti ma anche daranno le dritte giuste per scalare il podio.

“Volevamo tirar fuori i talenti locali ma anche confrontarci con realtà diverse dalle quali poter trarre le giuste basi per creare un format itinerante che coinvolgesse tutti i comuni della Provincia, dalla Jonica alla Tirrenica – afferma il presidente dell’associazione “Calabria dietro le quinte”, Mazzacuva – Credo ci siamo riusciti anche perché la terza edizione trova non solo una grande partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia ma ottimi riscontri dalla critica e dalle istituzioni che hanno visto nella kermesse una passerella di rilievo non solo per i talenti in gara ma anche per rilanciare le nostre risorse umane, paesaggistiche, architettoniche”.

Informazioni e come partecipare

Per ulteriori informazioni e per partecipare al Festival è attivo il sito: www.festivalfaccedabronzi.it o l’e-mail :info@festivalfaccedabronzi.it