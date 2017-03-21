Al via il I° Torneo dei Rigori calcio a 7

Domenica 26 marzo primo torneo dei rigori. Arriva a Reggio Calabria, la prima edizione del torneo dei rigori di calcio a 7, la manifestazione, avrà luogo presso la struttura segato viola sita a Reggio Calabria in via delle industrie (Zona industriale) il 26 marzo alle ore 18:00.

La formula sarà la classica dei calci di rigore, 5 rigori a squadra, in caso di parità si andrà ad oltranza.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 22 marzo 2016 e saranno a numero chiuso. In caso di raggiungimento delle 16 squadre prima della data fissata, le iscrizioni saranno chiuse.

Il numero minimo di iscritti per squadra è di 6 calciatori fino a un massimo di 10, il costo è di 5€ a calciatore e non si dovrà sostenere alcuna spesa di campo.

In palio, per la squadra vincitrice, oltre al trofeo, sarà offerto dagli organizzatori, un pizza party alla pizzeria Mamas di Viale Calabria.

Trofeo anche per il secondo classificato e per il miglior portiere (rigori parati) in palio il trofeo PARA RIGORI

Vi aspettiamo numerosi, per info contattare Davide al numero 346/2204637 o Luigi al 346/7680768