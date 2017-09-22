L’Evento si svolgerà tra sabato 23/09/2017 e domenica 24/09/2017 a Baglia (una località nei pressi di Gambarie), campo in concessione all’ASD S.A.G. RC, che per l’occasione si trasformerà in un campo di “guerra” con postazioni da difendere ed attaccare.

Al Torneo prenderanno parte numerosi club da tutta la Calabria per un totale di 100/120 softgunner vestiti in mimetica e armati di ASG elettriche (di potenza max 0.99J, come previsto dalla legge), che trascorreranno la giornata a svolgere l’obiettivo assegnatogli.

Lo scopo della missione quest’anno sarà “CATTURA LA BANDIERA”, una modalità molto amata dai praticanti di questo sport.

Tramite coordinate GPS ogni club troverà una postazione o Q.G. (Quartier Generale), contenente le bandiere avversarie. Il compito dei Team sarà sia quello di difendere la propria postazione e quindi difendere le bandiere, sia quello di recarsi nelle postazioni avversarie per riconquistare la propria bandiera.

Quindi in poche parole il Team si dividerà in due squadre: attacco e difesa. Finite le 6 ore di tempo concesse (esfiltrazione inclusa), gli arbitri conteranno le bandiere difese e conquistate ed assegneranno il punteggio stabilito.

La manifestazione si concluderà alle ore 17, con le foto di rito e la premiazione dei Team partecipanti.

Il Comitato ASC augura buon divertimento al tutte le società coinvolte e preannuncia che a breve sarà presentata la nuova stagione sportiva ASC Soft Air insieme ai responsabili regionali e provinciali ASC Antonio Eder e Carmine Pratico’.