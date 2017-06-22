Al via il “Tour 10& Leo”. Dieci tappe in tutta la Calabria

Un viaggio nelle più caratteristiche località della Calabria, alla scoperta dell’Acqua Leo. Si chiama “Tour10&Leo” ed è una vera e propria campagna di comunicazione che mira a far conoscere, attraverso un progetto innovativo e originale della società di Comunicazione Calabria’s in sinergia con il management di Acqua Leo, la qualità, l’unicità e il senso di appartenenza del prodotto “made in Calabria” alla propria terra e alla propria gente.

Dieci tappe in tutti i week end di luglio per un tour informativo itinerante arricchito da uno stand, una struttura dal forte impatto visivo che, lascerà i visitatori a “bocca asciutta”: ecco perché verranno omaggiati con una bottiglia di Acqua Leo da 0,50cl. La suggestiva esposizione verrà, dunque, posizionata nei punti strategici di maggiore affluenza e toccherà, appunto, 10 importanti località dalle ore 17:00 alle ore 22:30.

Le dieci tappe di luglio

Il 1 luglio appuntamento a Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi (piazza San Giorgio); il 2 sul lungomare di Siderno; l’8 sul lungomare di Catanzaro Lido e il giorno dopo sul lungomare di Soverato; il week end successivo “Tour10&Leo” tocca il 15 Largo San Michele a Tropea e il 16 piazza della Repubblica a Pizzo. Giorno 22 appuntamento a Crotone in via Molo Sanità; il 23 Rossano Lido in via Egeo; le ultime due tappe raggiungeranno piazza Commercio di Amantea il 29 e il lungomare di Scilla giorno 30 luglio.

Ciliegina sulla torta, l’affascinante contest fotografico dove tutti avranno la possibilità di partecipare al concorso Tour10&Leo e vincere il premio finale. La partecipazione è subordinata alla compilazione del modulo contatto presente sulla Facebook App (raggiungibile al link https://a.pgtb.me/DkqX4Q). Le fotografie ammesse devono essere in linea con il tema “#tour 10&Leo Calabria’s”: basta scattare una foto, sullo sfondo di un tramonto, in un bar, in compagnia di amici, ad una festa o anche semplicemente a casa, foto simpatiche, foto che raffigurano momenti di vita assicurandosi che nell’immagine faccia bella mostra di sé l’inconfondibile bottiglia di Acqua Leo.