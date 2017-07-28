Con l’elezione di Francesco Bagnato a Presidente del Distretto Leo 108 Ya, il vasto distretto che comprende i club Leo di Campania, Basilicata e Calabria, quest’anno il Primo Gabinetto Distrettuale sarà ospitato proprio dall’area calabrese, a Catanzaro, e successivamente si precederà con il “Calabria Tour”, una serie di importanti appuntamenti che ogni anno vede l’ufficializzazione dei nuovi direttivi di tutti i club calabresi. Nel pomeriggio di sabato 29 luglio, infatti, sarà proprio l’intervento di Francesco Bagnato, socio del Leo Club Catanzaro Host che ha riportato la presidenza distrettuale in Calabria dopo ben sette anni di assenza, a dare inizio all’atteso Gabinetto.

Sono inoltre previsti gli interventi degli altri membri del direttivo distrettuale appena insediatosi: Pasquale Carbone (Vicepresidente), Matilde Vitolo (Segretaria), Salvatore Guzzo (Tesoriere) ed Yves Catanzaro (Cerimoniere). Non mancheranno gli attesi interventi dell’Immediato Past Presidente Distrettuale, Valeria Castaldo, e del Chairman del Distretto Lions 108Ya, Agostino Testa. Durante il Primo Gabinetto, il nuovo direttivo distrettuale illustrerà le linee guida per l’anno sociale 2017-2018 e presenterà i team che andranno ad occuparsi dei principali service.

Il Calabria Tour fino al 2 agosto

Il tradizionale Calabria Tour che inizierà subito dopo il Gabinetto e si protrarrà fino a mercoledì 2 agosto si pone da sempre come un’occasione per creare, da subito, importanti sinergie tra il direttivo distrettuale appena costituitosi e i nuovi direttivi calabresi, il tutto in un’ottica che vede il servizio al centro delle discussioni e degli obiettivi prefissati. Durante il tour si ufficializzeranno i cambi al vertice dei Leo Club calabresi, con le tradizionali Charter Night e i passaggi di campana: domenica 30 luglio si svolgerà la Charter del comprensorio catanzarese, lunedì 31 luglio sarà il turno dei club della provincia di Reggio Calabria, mentre martedì 1 agosto sarà il turno dei club della costa mediotirrenica e mercoledì 2 agosto quello dei club crotonesi e delle regioni settentrionali della provincia di Cosenza. In occasione di questi tradizionali appuntamenti per l’associazione Leo, si ufficializzeranno sia i cambi di direttivo che l’entrata dei nuovi soci nei rispettivi club.