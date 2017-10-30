A settanta anni dalla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende rinnovare e sottolineare l’amore e il rispetto per la nostra Carta costituente.

Il progetto Il Viaggio della Costituzione porta la Carta Costituzionale fisicamente e idealmente ancora più vicina a tutti gli italiani, attraverso un viaggio in dodici città italiane, creando uno spazio rappresentativo e aperto ai cittadini, con approfondimenti grafici e multimediali, frasi di personaggi chiave della nostra storia e della nostra cultura. A ciascuna delle città sono associati uno dei primi dodici articoli, recanti i principi fondamentali, e il tema cardine ad esso ispirato.

Reggio Calabria è la terza delle dodici città ad ospitare il progetto e la mostra itinerante sulla Carta Costituzionale. La tappa del capoluogo calabrese è dedicata al terzo articolo della Costituzione e al tema “Eguaglianza”.

Interverranno:

Giuseppe Falcomatà – Sindaco di Reggio Calabria

– Sindaco di Reggio Calabria Michele Di Bari – Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

– Prefetto della Provincia di Reggio Calabria Lucio Villari – Componente del Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale

– Componente del Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale Franco Arcidiaco, Moderatore dell’incontro – Relazioni Esterne del Comune di Reggio Calabria

La presentazione avrà luogo a Reggio Calabria lunedì 6 novembre, alle ore 11.30, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Per ulteriori informazioni:

Spencer & Lewis – 06.45582893

Massimo Romano – 338.3616638 – romano@spencerandlewis.com

Angela Pietronigro – 333.5233150 – pietronigro@spencerandlewis.com

Marco Allegrini – 333.4626903 – allegrini@spencerandlewis.com