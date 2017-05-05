Al via il workshop teatrale ‘Dal libro…… alla scena…..al Giro d’Italia’

Da sabato 6 maggio a martedì 9 maggio gli attori Sebastiano Gavasso, Chiara Spoletini e Stefano Moretti terranno un workshop teatrale che coinvolgerà i partecipanti in scena, mostrerà il processo creativo che partendo dal libro porta alla messa in scena dello spettacolo e si concluderà con una prova aperta al pubblico in cui saranno i partecipanti al workshop i protagonisti dello spettacoloD5 Pantani che sarà riproposto in forma corale.

I profili dei docenti

Chiara Spoletini, autrice, regista e attrice. Master in drammaturgia e sceneggiatura presso l’ Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico in Roma. Finalista alla X Edizione del Festival delle lettere. Vincitrice del premio del pubblico al concorso TheatrAgon.

Prima classificata per il monologo Cancro presso la I Edizione del Club dei Narrautori. Miglior attrice presso i Festival Antimafie e Dirittinscena. Menzione speciale presso la V Edizione del Festival Internazionale di Teatro di Varsavia. Nel cast del pluripremiato Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna. Ha lavorato inoltre con Emma Dante, Pierpaolo Sepe, Giancarlo Sepe, Matteo Tarasco, Pier Francesco Favino, Claudio De Maglio, Eric De Bont.

Sebastiano Gavasso, attore. Formatosi alla Scuola Internazionale di Teatro di Roma e al PAC – Perth Actors Collective di Perth, Western Australia. Tra i fondatori delle compagnie Les Enfants Terribles e Cattive Compagnie, con cui produce e interpreta gli spettacoli Toghe Rosso Sangue e Horse Head, vincitore del Roma Fringe Festival e ospitato al New York Fringe Festival. Menzione speciale all’ International Film Festival di Guadalajara, Mexico, per la docu-fiction Born in the U.S.E. di Michele Diomà. Nel cast del pluripremiato Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna e in Arancia Meccanica di Gabriele Russo. Ha lavorato inoltre con Laura Morante, Sergio Rubini, Francesco Rosi, Giuseppe Tornatore, Cosimo Alemà , Massimo Bonetti, Damon Lockwood e Mark Storen.

Stefano Moretti, attore. Collabora attivamente col teatro Stabile d’Abruzzo e in diverse produzioni cinematografiche, televisive e teatrali. Dal 2014 è nel cast delle serie Rai Un posto al sole nel ruolo di Giacomo Schenardi, detto Scheggia, e Don Matteo nel ruolo di Silvio Pittaluga. A teatro in Sogno di una notte di mezza estate e Odissea del Teatro Stabile d’Abruzzo, La forma delle cose di Neil Labute e Giochi di Famiglia di B. Srbljanovic. Ha lavorato inoltre con Andrea Baracco, Alessandro Preziosi, Nicolaj Karpov.

Posti disponibili, costo e prenotazioni

Il workshop è aperto a un numero massimo di 20 partecipanti di età compresa tra i 13 e i 99 anni per 13 ore totali (12 più 1 ora di spettacolo) al costo complessivo di euro 60,00.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a circolo.gcalarco@libero.it o direttamente a d5pantani@gmail.com le iscrizioni si chiudono sabato 6 maggio 2017 h 12.00 o sino ad esaurimento dei posti