Al Vinci la consegna delle borse di studio di De Blasi

Si terrà sabato 18 giugno alle ore 16,00, presso l’Aula Magna del liceo da Vinci, la cerimonia di consegna di 4 borse di studio attribuite agli alunni del liceo, distintisi per merito nel percorso di alternanza scuola lavoro svoltosi, in orario scolastico, presso il laboratorio di analisi cliniche De Blasi.

Le borse di studio, sono erogate dal direttore dell’istituto, dott. Edoardo Lamberti Castronuovo che ha voluto l’istituzionalizzazione di questo premio, quale incentivo al merito ed all’impegno. Ottanta studenti delle classi terze Q-R-L-P, nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro, hanno svolto 70 ore di formazione presso la struttura sanitaria, seguiti, in piccoli gruppi, da personale qualificato che ha permesso loro di implementare le competenze scientifiche caratterizzanti il loro corso di studi.

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Agli stessi studenti, lunedì 6 giugno, è stata somministrata una verifica riguardante la ricaduta formativa del percorso.

Sulla base degli esiti di tale prova saranno assegnate le borse di studio.

Alla cerimonia oltre il dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi, saranno presenti il direttore dell’istituto clinico De Blasi , dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, il personale docente, gli alunni, i genitori, il personale sanitario della struttura, autorità varie.