È partita a ottobre la campagna 2015 del frutto fresco: si prevedono 150 mila quintali di bergamotti e circa 80mila chili di essenza, con il marchio Il frutto della salute

Alberi carichi di frutti: il bergamotto di Calabria è pronto per essere raccolto! È partita i primi di ottobre la campagna 2015 del frutto fresco che si prevede terminerà con 150 mila quintali di frutti raccolti, per un totale di circa 80mila chili di essenza prodotta.

Produzione biologica e raccolta a mano

Il bergamotto è un vero elisir di salute e benessere, grazie anche alle tecniche di produzione e lavorazione che rispettano gli standard biologici: nessun pesticida; un’accurata salvaguardia delle condizioni microclimatiche che rendono il bergamotto di Calabria il migliore del mondo per proprietà organolettica; la raccolta esclusivamente a mano; la selezione accurata di ogni frutto per portare sulla tavola dei propri clienti solo la scelta migliore.

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Una naturalezza che Unionberg OP controlla e tutela contrassegnando ogni bergamotto con il bollino “Il frutto della salute”. Un marchio di qualità che garantisce la massima trasparenza nei confronti del consumatore finale, sicuro di scegliere e mangiare un frutto davvero benefico.

Gli effetti benefici del bergamotto

Oltre a tenere sotto controllo il colesterolo alto e svolgere quindi un’azione preventiva nei confronti di malattie cardiovascolari come ictus, arteriosclerosi e infarto, il bergamotto è un ottimo disinfettante e antivirale. Da non sottovalutare il suo potere antiossidante e la carica vitaminica che contiene. Per le persone a rischio diabete o con sindrome metabolica è un vero toccasana, favorendo la riduzione della glicemia e la perdita di peso.

Basterebbe una spremuta di bergamotto al giorno per aumentare il nostro benessere fisico, o, in alternativa al succo, si potrebbe aggiungere qualche goccia di bergamotto come condimento di primi, secondi e contorni: esalta l’equilibrio dei piatti e al contempo ci mantiene in forma!