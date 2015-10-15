Entra nel vivo il progetto Storie di Bergamotto
Venerdì 16 ottobre a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione del simposio di scultura Beg-Armudi e della mostra fotografica, con il sindaco Falcomatà
15 Ottobre 2015 - 18:15 | di Vincenzo Comi
Entra nel vivo, con altri due appuntamenti, il progetto “Storie di Bergamotto” realizzato nell’ambito del programma “Expo e Territori” dal Dipartimento Programmazione della Regione Calabria.
Venerdì 16 ottobre, alle ore 11:30, presso Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Simposio di scultura “Beg armudi” e della Mostra fotografica emozionale “Bey armudu, the green gold of Reggio Calabria”. I due eventi, curati dall’Assessorato alla Cultura del Comune, si inseriscono nel ricco cartellone di iniziative sviluppato dalla Regione Calabria per animare il territorio dell’area metropolitana attraverso modalità narrative ed esperienziali molteplici incentrate tutte sulla filiera produttiva agroalimentare del Bergamotto.
Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore alla Cultura Patrizia Nardi.
Parteciperanno all’incontro i soggetti partner dell’Assessorato per la realizzazione del progetto: Soprintendenza Archivistica della Calabria e della Campania, Archivio di Stato di Reggio Calabria, Biblioteca Civica, Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, Liceo Artistico Preti-Frangipane, Consorzio del Bergamotto, Accademia del Bergamotto, SLW Food Reggio Calabria, Associazione Piccola accademia del Tempo Libero, gli artisti di Beg-Armudi, l’Università Mediterranea dipartimento di Agraria.
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