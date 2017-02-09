Alessandra Giulivo nuovo Presidente della CNGFD

Un nome altisonante e di successo che rappresenta i più alti valori della moda. Dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale con professionalità e competenza, grazie alle sue esperienze in questo settore e, soprattutto, alle sue doti umane, la neoeletta darà un contributo fondamentale per il proseguo della CNGFD. Cambio, dunque, della guardia ai vertici, che vedrà il Maestro Giuseppe Fata, che ha seguito con forte apprezzamento la CNGFD in questi anni, ricoprire il ruolo di Presidente Onorario continuando il suo impegno a sostegno dei giovani al fianco della neo presidente.

“Mi accingo a ricoprire questo nuovo incarico con grande orgoglio – afferma la neo presidente Alessandra Giulivo – e ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me. Continuerò a portare avanti e ad intensificare il percorso iniziato due anni fa con Giuseppe Fata, con il quale continuerò a lavorare in sinergia, insieme al vicepresidente Giovanna Ioppolo, al nuovo componente del direttivo Dario Caminiti ed al resto dei membri dell’organigramma. Puntare sui giovani significa scommettere sul nostro futuro, infatti, il nostro motto è New Generation.

La missione della CNGFD è lo scouting di giovani talenti, la promozione e la valorizzazione della creatività e l’offerta di un palcoscenico alle start up. I nomi nuovi sono tanti e la CNGFD rappresenta una piattaforma dedicata ai talenti emergenti, per prepararli a fare il grande passo, per fornire opportunità e occasioni d’incontro tra la tradizione delle grandi firme italiane e le nuove aziende produttive e creative, oltre che stimolare la crescita del settore moda anche attraverso la formazione, intesa come salvaguardia della tradizione artigianale del made in Italy.

Ci aspetta un lavoro molto intenso ed insieme alla mia squadra darò il massimo per raggiungere, con successo, i traguardi che ci siamo preposti”.