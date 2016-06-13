Alessia Cara, la popstar di origini calabresi in Tour con i Coldplay – VIDEO

Dalla Calabria…al Tour con i Coldplay. Alessia Cara, cantante originaria di Siderno, sta conquistando la ribalta del pop internazionale. Si intitola ‘Here’ il successo principale della cantante canadese, classe ’96.

Arrivata a Milano per uno showcase, ha ricordato le sue origini calabresi: “Non è la prima volta che vengo in Italia, ma di solito vado al paese dei miei genitori in provincia di Reggio Calabria – ha raccontato all’ANSA – a Siderno. Mamma ascolta sempre Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro, sarebbe bello un giorno collaborare con uno di loro!”.

Il primo singolo ‘Here’, in rotazione radiofonica in Italia solo da settembre, è una ballata soul che fa già intendere le qualità canore di Cara, notevoli.

“Il mio stile deriva da un insieme di ascolti molto vari, posso definirlo solo ‘pop alternativo’ – spiega la cantante canadese – ma sto cercando una voce tutta mia. Le canzoni su disco saranno come le propongo dal vivo, con una strumentazione essenziale”.

Taylor Swift, star della musica, su Twitter ha pubblicamente elogiato la cover di ‘Bad Blood’ registrata da Alessia negli studi Bbc. La crescita internazionale di alessia Cara arriva dalla ‘convocazione’ nella tournée dei Coldpay, gruppo inglese tra i più importanti del pianeta.