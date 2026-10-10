Da Reggio Calabria al mondo degli 883: Alessio Praticò nella seconda stagione della serie Sky

Un nuovo capitolo nella carriera di Alessio Praticò. L'attore reggino è nel nel cast di “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”, l'attesissima seconda stagione della serie Sky Original dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto, appena uscita su Sky e NOW

Dopo il successo di “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, la storia degli 883, la band che ha segnato gli anni Novanta torna sul piccolo schermo con otto nuovi episodi. E tra i volti della nuova stagione ci sarà anche quello dell’attore originario di Reggio Calabria, che ha annunciato la sua partecipazione attraverso un post sui social, lasciando un pizzico di mistero sul personaggio interpretato.

Alessio Praticò nella serie sugli 883: il mistero sul suo personaggio

“La seconda stagione della serie sugli 883 è finalmente fuori e preparatevi a un altro viaggio incredibile nei mitici anni ’90”, ha scritto Alessio Praticò su Facebook, condividendo il suo entusiasmo per questa nuova esperienza professionale.

L’attore, però, ha preferito non svelare troppo sul ruolo che ricoprirà nella serie, alimentando la curiosità degli spettatori.

“In questo nuovo capitolo ci sono anch’io, ma non voglio ancora svelarvi troppo. Chi interpreto? Vi lascio solo un piccolo indizio: un mistero da svelare, storie un po’ oscure che si intrecciano nel cuore della notte e dettagli che sembrano non tornare mai”. Parole che lasciano aperti diversi interrogativi sull’identità del suo personaggio e sul contributo che darà alla narrazione.

Non manca il ringraziamento a chi ha condiviso con lui questa esperienza sul set: “Un grazie a tutto il cast, alla troupe, ai registi, a tutti quanti! Persone e colleghi straordinari, è stato uno splendido viaggio! Grazie davvero!”.

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Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione racconta il successo e la crisi degli 883

La serie, ideata da Sydney Sibilia, riparte dal 1993, l’anno in cui gli 883 raggiungono l’apice del successo. Dopo aver conquistato le classifiche italiane, Max Pezzali e Mauro Repetto si ritrovano ad affrontare una fase completamente nuova della loro vita, tra concerti, nuovi amori, viaggi e le prime difficoltà di un’amicizia destinata a cambiare.

Se la prima stagione raccontava la nascita del sogno, il nuovo capitolo si concentra su ciò che accade quando quel sogno diventa realtà.

A interpretare i due protagonisti sono ancora Elia Nuzzolo, nei panni di Max Pezzali, e Matteo Oscar Giuggioli, in quelli di Mauro Repetto.

Nel cast tornano anche Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Roberto Zibetti e Riccardo Armiento. Tra le novità figurano Gaia Zampighi e Rosa Barbolini. La regia degli otto episodi è affidata a Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi.

La seconda stagione accompagna gli spettatori dalla provincia di Pavia alla Milano della moda, fino all’America, ripercorrendo il periodo che porterà alla separazione artistica di Pezzali e Repetto.

I primi due episodi sono disponibili dal 9 ottobre su Sky e NOW, mentre i successivi arriveranno con cadenza settimanale fino al 20 novembre.

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Alessio Praticò, da Reggio Calabria alle grandi produzioni italiane

Per Alessio Praticò si tratta di un’altra esperienza in una carriera costruita tra teatro, cinema e televisione, con collaborazioni in produzioni di rilievo nazionale.

Il suo percorso artistico affonda le radici proprio a Reggio Calabria, città dove è cresciuto e alla quale ha sempre dichiarato di essere profondamente legato.

Dopo la laurea in Architettura, la decisione di seguire la passione per la recitazione e l’ingresso alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, dove ha completato la propria formazione. Nel 2013 il trasferimento a Roma e l’inizio di un percorso che lo ha portato a lavorare con importanti registi e attori del panorama italiano.

Tra le prime esperienze sul piccolo schermo figura “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, mentre al cinema ha preso parte a “Lea” di Marco Tullio Giordana.

Uno dei ruoli più significativi della sua carriera televisiva è quello di Enzo Brusca nella serie Rai “Il Cacciatore”, produzione che lo ha fatto conoscere a un pubblico sempre più ampio.

Successivamente ha partecipato alla serie Sky “Il Miracolo”, alla fiction Rai “Una pallottola nel cuore” con Gigi Proietti e al film “Il Traditore” di Marco Bellocchio.

Nel 2019 è arrivata anche l’esperienza nel film Netflix “Lo Spietato”, al fianco di Riccardo Scamarcio, mentre più recentemente ha fatto parte del cast della serie Netflix “Briganti”.

Nel 2024 è stato tra i protagonisti di “Stucky”, la serie Rai con Giuseppe Battiston, interpretando Fabio Guerra, un poliziotto dall’atteggiamento un po’ impacciato e dalla cadenza reggina, come raccontato dallo stesso Praticò in un’intervista a CityNow.

Un percorso che comprende anche il teatro, da sempre una componente fondamentale della sua formazione artistica, e l’attività dietro la macchina da presa, con esperienze come il cortometraggio “Sradicati”.

Nonostante gli impegni professionali lo abbiano portato lontano dalla Calabria, Praticò non ha mai nascosto il forte rapporto con la città d’origine. In una precedente intervista a CityNow aveva raccontato: “A Reggio ho famiglia e amici, sono legatissimo alle mie radici e ci torno appena possibile”.

Adesso una nuova avventura nell’universo musicale degli 883, tra nostalgia anni Novanta, amicizia e successo. E con una curiosità ancora da soddisfare: quale personaggio interpreterà Alessio Praticò nella seconda stagione di “Nord Sud Ovest Est”?