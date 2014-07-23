Alex Britti in concerto a Palmi

-di Laura Maria Tavella. Domenica 31 agosto, alle ore 21.00, a Palmi arriva il concerto del cantautore e chitarrista romano Alex Britti, per una tappa del suo “Tour estivo 2014”.Tappa reggina per il cantautore Alex Britti. La sua storia musicale comincia all’età di 8 anni, quando inizia a suonare la chitarra, mentre a diciassette anni fonda il suo primo gruppo di genere blues, con cui si esibisce nei locali romani. Successivamente partecipa ai festival blues italiani e si esibisce con Louisiana Red, per poi diventare il supporter dei bluesman americani di passaggio in Italia: da Paul Jones a Buddy Miles, fino a Billy Preston e alla tournée europea con Rosa King (1990).ll 10 maggio 2013 viene pubblicato il nuovo singolo intitolato “Baciami (e portami a ballare)”. Il brano anticipa l’album “Bene così”, uscito nel giugno dello stesso anno. L’album vede preziose collaborazioni, tra cui Mel Gaynor e Federico Zampaglione, coautore di “Senza chiederci di più”, terzo singolo estratto. Nel 2014 produce il singolo “Non è vero mai”, con Bianca Atzei.

Alex Britti regalerà al pubblico di Palmi una serata ricca di musica, cantando alcuni dei suoi brani più famosi e anche qualche inedito. Serata da non perdere!