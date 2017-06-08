Alla Biblioteca Comunale la mostra “E=mc2”

Dal 12 al 16 giugno la sala Spanò Bolani ospita artisti, fotografi e poeti sul tema dell'amore come formula che muove l'universo

L’associazione di promozione sociale NAOS Arte&Cultura organizza dal 12 al 16 giugno 2017, presso la sala “Spanò Bolani” della Biblioteca Comunale, una collettiva di pittura, fotografia e illustrazione dal titolo “E=mc2”. L’idea progettuale nasce da una lettera-video, che circola da tempo sul web, in cui la legge della relatività viene interpretata da Einstein stesso che si rivolge alla figlia come la formula che spiega quel fenomeno invisibile che muove l’universo.

Al di là dell’autenticita’ di questa lettera, l’obiettivo del progetto – nelle parole degli organizzatori- è “rivolgere l’attenzione a questa variabile di cui dispone l’umanità che da un senso maiuscolo alla vita: l’Amore”.

La rassegna poetica del 15 giugno

In linea con la filosofia dell’associazione sulla necessità della comunicazione tra le arti, all’interno della manifestazione sarà presente anche una rassegna poetica a tema, prevista per giovedì 15 giugno alle ore 16:00 presso la Villetta “De Nava”.

Contemplate varie sfaccettature dell’amore attraverso il messaggio di artisti, fotografi e poeti provenienti dall’intero territorio nazionale.

Gli artisti, i fotografi e i poeti

Gli artisti in mostra sono:C. Chironna, A. De Masi, N. Macri’, M. Marino, N. Marra, T. Marra, L. Morabito, G. Murdaca, Mumari, Negr Art, F. Perina, T. C. Pons, A. Rigano’, A. Signorello, L. Verducci. I fotografi che espongono sono: D. Bruno, A. Diano, A. Gallo.

I poeti che hanno aderito all’incontro sono: E.M.Barbaro, A. Crupi, A. De Masi, L. Ficara, L. Morabito,V. Princi, C. Pugliese, N. Pugliese, A. Rigano’, M. Smiraglio, M. Stillitano.

Ospiti della rassegna: Domenico Nava, Cinzia Aurelia Messina e Adriana Eloise.

Inaugurazione: lunedì 12 giugno 2017 ore 17:00

Orari di apertura: da martedì a giovedi mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Venerdì 16 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Mercoledì 14 pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Giovedi 15 pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Info:

Scrivere a naos.artecultura@gmail.com

Telefonare al 334/2141346