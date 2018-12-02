Lunedì 3 dicembre 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori presenta il volume “Il sacco del Sud d’Italia” di Corrado Edoardo Mollica, Calabria Letteraria Editrice. A parlare del libro sarà lo stesso autore. Coordina l’incontro il presidente del Cis Loreley Rosita Borruto.

Questo libro pone delle domande: perché in Italia il dominio del Settentrione ai danni del Meridione è accettato con passività? Perché il Meridione tradisce la propria storia e prova un senso di inferiorità? Il volume di Mollica prova a rispondere ai perché delle differenze tra il Nord e il Sud, prima e dopo l’”Unità”.