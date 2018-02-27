Filosofia e musica a confronto alla Biblioteca De Nava con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria: appuntamento mercoledì 28 febbraio alle 16:45

“Da Eraclito a Leibniz al ritmo di Rock” sarà il titolo della tavola rotonda di filosofia e musica, promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria. L’incontro si svolgerà mercoledì 28 Febbraio, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria. Interverranno: dott. Filippo Aragona, giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale di Reggio Calabria; prof.ssa Emilia Serranò, già docente di Filosofia; Francesco Villari, critico musicale, sceneggiatore e scrittore.