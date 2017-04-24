Alla Biblioteca Comunale l’incontro ‘La paura viene dal cielo…’

Giovedì 27 aprile, a partire dalle ore 16,45, presso la villetta “De Nava”, Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, si svolgerà un incontro, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”, avente come tema “La paura viene dal cielo: storie di donne e di uomini durante i bombardamenti del 1943“. Con l’inoltrarsi della primavera del 1943, la Calabria fu presa di mira dall’aviazione anglo-americana.

I bombardamenti aerei, e talvolta anche navali, s’intensificarono nel periodo che precedette l’invasione della Sicilia (10 luglio-17 agosto).

I raid anglo-americani ebbero inizio il 27 gennaio 1943 e si protrassero fino ad agosto dello stesso anno con un bilancio oltre tremila morti, dodicimila i feriti, e quasi il 70% degli edifici sia pubblici che privati quasi cancellati. Dopo l’introduzione di Antonino Megali (Circolo Culturale “L’Agorà”) seguiranno gli interventi di Gerardo Pontecorvo (scrittore) e Giovanni Crea (ricercatore).