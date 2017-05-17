Alla biblioteca De Nava la presentazione di “La terra del ritorno”

Nel contesto della settima edizione de “Il maggio dei libri – leggere fa crescere – 2017 – promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, mercoledì 17 maggio, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “De Nava” di Reggio Calabria, Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il romanzo “La terra del ritorno” Ed. “Pellegrini”.

Il romanzo di Giusy Staropoli Calafati è risultato vincitore della selezione regionale calabrese del Premio letterario “La giara” – Rai Calabria 2016. L’incontro, coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, si avvale di due relatrici d’eccezione: Paola Radici Colace, prof. ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario del Cis; Mila Lucisano, docente di Italiano e latino presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. Come evidenziato nella prefazione dallo scrittore Gioacchino Criaco il romanzo della Staropoli “è un inno alla Calabria, terra dei padri e delle madri, terra del pane, cuore della famiglia e della società e al suo futuro, cui sono chiamati a collaborare quelli che sono rimasti e quelli che intendono tornare”.

“La terra del ritorno” è, inoltre, un romanzo che arriva dritto al cuore e fa capire come ognuno di noi può trovare la propria felicità nel posto in cui nasce senza dover per forza cercare terre nuove, migliori. Bisogna lottare per la propria identità e per i propri sogni, perché ne vale sempre la pena. Ed è meraviglioso assistere alla rinascita di tutto un paese, della propria terra, grazie a giovani come Turi, protagonista del romanzo, andato altrove per acquisire nuove esperienze e poi ritornare con una nuova mentalità. Perché la terra in cui si nasce non può restare sola e tornare per restare è la sola rivoluzione possibile.

