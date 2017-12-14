Alla Biblioteca De Nava l’incontro ’60 anni di Europa unita’
Venerdì 15 dicembre alla Biblioteca De Nava la conferenza sui sessant'anni di Europa unita, con relatore il prof. Daniele Cananzi
14 Dicembre 2017 - 09:44 | di Eva Curatola
Promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici e dal Centro Documentazione Europea, venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 16:45 presso la sala conferenze della Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria si svolgerà la conferenza “Sessant’anni di Europa unita”.
Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, il relatore sarà il prof. Daniele M. Cananzi, prof. Associato di Filosofia del Diritto, Università “La Sapienza” di Roma e Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, responsabile del Centro di documentazione europea dell’ISESP.
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