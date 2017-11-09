Venerdì 10 novembre alle 16.45 alla Biblioteca De Nava la conferenza del prof. Pasquale Amato sulle vie e i mezzi che hanno avuto un ruolo nella storia dell'uomo

Venerdì 10 novembre 2017, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo di Storia, promuove la conferenza “Vie e mezzi di comunicazione nella storia”.

Relatore sarà il prof. Pasquale Amato. Coordinerà la manifestazione Loreley Rosita Borruto, Presidente del Cis della Calabria. Il prof. Pasquale Amato, storico, docente di Storia dell’Europa Contemporanea presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, attraverso una serie di slides, illustrerà vie e mezzi di trasporto che hanno avuto da sempre un ruolo importante nella storia dell’uomo.