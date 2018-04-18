Alla botteguccia di PietraKappa arrivano il Giardino di Morgana e le Cantine Lavorata
Sabato 21 aprile alla botteguccia PietraKappa il progetto Archeotrekking del Giardino di Morgana e l'assaggio dei vini delle Cantine Lavorata
18 Aprile 2018 - 20:40 | di Eva Curatola
Continua il ciclo d’incontri alla botteguccia PietraKappa di via Giudecca 40 in Reggio Calabria.
L’appuntamento di sabato 21 aprile alle 18.30 sarà dedicato alla presentazione del progetto Archeotrekking dell’associazione culturale Il Giardino di Morgana.
Sono ormai tanti gli appuntamenti promossi presso PietraKappa tutti orientati alla conoscenza del territorio coniugati sempre con la degustazione di prodotti che sono figli di quel territorio che attraverso gli aventi culturali la Botteguccia mira a promuovere tramite la conoscenza.
Anche questa volta il binomio verrà mantenuto, dopo la relazione di Domenico Guarna, presidente dell’ass. Il Giardino di Morgana dal titolo “Archeotrekking a Reggio, la bellezza nascosta in piena vista” seguirà una degustazione di prodotti tipici e un percorso guidato all’assaggio dei vini dell’azienda “Cantine Lavorata” di Roccella Jonica, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra produzione vinaria.
La botteguccia di Pietra Kappa continua il suo percorso innovativo di promozione della nostra terra continuando a coniugare in modo virtuoso i vari aspetti culturali del territorio reggino.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie