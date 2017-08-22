Il 25 agosto, a Chianalea di Scilla, serata di musica live e degustazione di pesce azzurro alla Cala delle Feluche: posti limitati, prenotazione obbligatoria

Arriva per il secondo anno consecutivo la speciale Sagra del Pesce Azzurro ideata e organizzata da Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant situata a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, che si contraddistingue per un fascino miscelato dalla storia mitologica greca, dalla bellezza paesaggistica naturale e dal respiro calmo e rilassante della semplicità antica.

L’iniziativa, vuole permettere al pubblico di degustare questo fresco e pregiato tipo di pesce: Azzurro come il cielo e il mare di Scilla. Nella data del 25 agosto, ultimo evento della stagione estiva dello stabilimento balneare, potrete trascorrere una serata magica e rilassante sotto le stelle, in un panorama suggestivo, con la musica live di accompagnamento.

L’evento si svolgerà:

venerdì 25 agosto 2017 ore 21:30 Cala delle Feluche

presso Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

Posti limitati prenotazione Obbligatoria Servizio al Tavolo

Primo :

Pasta fresca (cicatelli in salsa agrodolce di cipolla di tropea e lime e tonno con spolverata di bottarga di tonno)

Secondo

Tris pesce (pesce spada marinato, tortino di spatola, tortiera di alici)

Dessert: Sorbetto di limone

Acqua

Vino bianco locale

Prezzi per persona:

In Sala € 20

In Privè € 25

In spiaggia € 20

Extra menù

Panino con pesce spada e bicchiere di vino € 10

(gratis per i paninari lettino in spiaggia)

Vino in bottiglia extra

Costa Viola € 10

IGT Calabria € 9

Prosecco Calabrese R01 BIanco € 17

Bambini Menu alternativo € 8

Non si accettano prenotazioni di chi è intollerante e/o allergico a qualsiasi alimento.

Come Arrivare

ecco il video

Dallo svincolo di Scilla proseguire fino all’incrocio della statale 18 girare direzione Bagnara, proseguire 30 mt svoltare sulla sinistra, seguite le indicazioni Lido Chianalea e Cala delle Feluche

Prenotazione Obbligatoria per info

Rocco 329/9893032

Anche su whatsapp e facebookIn pedana – Adulti € 25 – Bambini € 15 Prezzi :

In pedana – Adulti € 25 – Bambini € 15

Al Tavolo – Adulti € 25- Bambini € 15

In Spiaggia Adulti € 20- Bambini € 15

prendi 2 paghi 1 ad ogni gruppo o coppia che prenota la degustazione

Sito web: www.caladellefeluche.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CaladellefelucheChianalea/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1378829038845769/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A96543268894%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A96543268894%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Come arrivare: https://youtu.be/d_o_5veP2-g