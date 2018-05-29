Venerdì 1° giugno, a partire dalle ore 18,30 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria , si svolgerà un nuovo incontro, a cura del Circolo Culturale „L’Agorà” avente come tema “1948: l’anno della svolta“.

Per l’Italia repubblicana le vicende del 1948 hanno sancito la fine della travagliata transizione dal fascismo alla democrazia e l’inizio di una fase politica nuova. Il voto del 18 aprile rappresentò anche una netta scelta di campo nel bipolarismo della guerra fredda, scelta che non fu messa in discussione neppure dalla grave crisi dell’attentato a Togliatti, che in quello stesso anno portò il paese sull’orlo di un’insurrezione e ai una nuova guerra civile.

L’esito delle elezioni di settant’anni fa, oltre a sancire la schiacciante vittoria della Democrazia Cristiana, registrarono anche l’affluenza alle urne del 92% degli aventi diritto, una percentuale mai più raggiunta che faceva dell’Italia il Paese più partecipativo d’Europa. L’Italia di De Gasperi, Togliatti, Nenni, Di Vittorio, Dossetti, ma pure di Bartali e Rossellini, saranno alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nella conversazione culturale organizzata dal sodalizio culturale reggino alla quale parteciperà in qualità di relatore Antonino Megali, socio del sodalizio organizzatore.

Foto di Marco Costantino