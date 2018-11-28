“Esistenzialismo tra filosofia, letteratura, cinema e canzone” è il titolo della tavola rotonda promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria. L’incontro si svolgerà mercoledì 28 novembre 2018, alle ore 18:00, presso il Salone della Chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria. Interverranno: Filippo Aragona, magistrato; Emilia Serranò, già docente di Filosofia; Gianluca Romeo, docente di Filosofia; Francesco Villari, critico musicale, sceneggiatore e scrittore. L’Esistenzialismo è un movimento culturale – filosofico che si sviluppa in Europa tra le due guerre mondiali e si afferma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. L’Esistenzialismo pone al centro l’esistenza umana ed esprime la situazione di crisi morale e fisica di molti paesi europei dilaniati dalle guerre.