Il Circolo L'Agorà e il Centro studi Gioacchino e Napoleone organizzano un incontro sugli aspetti socio-economici dell'eversione del feudalesimo nel decennio francese

Venerdì 4 maggio, a partire dalle ore 18,30 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria , si svolgerà un nuovo incontro, a cura del Circolo Culturale „L’Agorà” e dal Centro studi „Gioacchino e Napoleone” avente come tema ” Aspetti socio-economici dell’eversione del feudalesimo durante il decennio francese”.

Il periodo storico conosciuto come “Decennio francese” cominciò con l’entrata in Napoli, capitale del Regno, da parte di Giuseppe Bonaparte nel 14 gennaio 1806, preceduta dalla fuga dei Borboni in Sicilia. Il Bonaparte fu nominato re il febbraio successivo e rimase in carica fino al 15 luglio 1808, quando divenne re di Spagna.

Al suo posto fu chiamato Gioacchino Murat che rimase al governo fino al marzo 1815. Con Giuseppe Bonaparte furono intraprese alcune importantissime riforme sostanziali nel campo politico, economico, amministrativo, finanziario, sociale e religioso; tutto ciò fu reso possibile dalla creazione di nuovi organi con poteri distinti e specifici. Gioacchino Murat completò, specialmente nel campo politico-amministrativo, le iniziative del predecessore, preoccupandosi anzitutto della legislazione riguardante la disciplina e l’esecuzione delle norme generali.

Tuttavia la gestione del potere nel regno di Napoli fu particolarmente difficile per le condizioni e i limiti posti dallo stesso Napoleone Bonaparte sull’operato del Murat. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nella conversazione culturale organizzata dalle due co-associazioni reggine alla quale parteciperà in qualità di relatore lo studioso di materie economiche Andrea Guerriero.