Venerdi 18 maggio p.v. alle ore 16,00 a Pecco (Piazza Etica Contadina Calabrese) presso la Cittadella Regionale a Catanzaro loc. Germaneto nell’anno internazionale del cibo italiano nel mondo si svolgerà “La Giornata della Biodiversità” organizzata dalla Coldiretti e Anbi Calabria. Biodiversità, acqua e cibo saranno i temi che sono al centro dell’incontro. Sarà presente un ospite di eccezione che suscita sempre grandi emozioni: Vandana Shiva – scienziata e ambientalista universalmente riconosciuta per il suo impegno. Dopo i saluti istituzionali di Marsio Blaiotta Presidente ANBI Calabria, Nicola Capogreco responsabile PECCO, Stefano Aiello Commissario ARSAC, e dell’assessore Regionale all’ambiente Antonella Rizzo, dialogheranno con Vandana Shiva lo storico Piero Bevilacqua, Benito Scazziota coord. programma irriguo, Francesco Santopolo Agroecologo, Armando Vitale Presidente Associazione Gutemberg, Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria e Mario Oliverio Presidente Regione Calabria.