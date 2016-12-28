Alla Cremeria Sottozero la serata enogastronomica ‘L’oste ed il Gelato’

La Cremeria Sottozero presenta la serata enogastronomica “L’oste ed il Gelato”: un viaggio nel gusto, dal dolce al salato.

L’evento prevede la consumazione di un Menù fisso (piatti dei migliori chef reggini rivisitati da Enzo Pennestrì), accompagnato dalla degustazione di vino Barolo.

Menù:

Pinzimonio di verdure con gelato al pomodoro

Carciofi con gelato al parmigiano reggiano

Battuta di carne con gelato ai peperoni

Risotto al maialino nero con quenelle di gelato al gorgonzola

Porchetta di Ariccia con gelato al cioccolato all’anice stellato e senape

Panettone con gelato alla nocciola con salsa di zabaione

E’ possibile parteciparvi solo su prenotazione (effettuata entro le ore 13.00 di giorno 29 dicembre, presso i nostri locali o inviando un messaggio alla nostra pagina Facebook con nome e cognome reali, numero persone e numero del telefono personale).

Il costo è di 25€ a persona ed è comprensivo di un bicchiere da 10 cl di vino Barolo (ogni bicchiere extra prevederà un aggiunta di 6€).

E’ previsto il servizio al tavolo.