Alla Curia la presentazione del libro di Don Piero Catalano
Alla Curia di Reggio Calabria-Bova si presenta il libro di Don Piero Catalano sul confessore e direttore spirituale Santa Maria Faustina Kowalska
12 Gennaio 2017 - 12:31 | di Redazione
Sabato 14 gennaio alle ore 11:00 presso la Sala “Mons. Ferro” della Curia Metropolitana di Reggio Calabria-Bova, sarà presentato il libro curato dal Sacerdote Piero Catalano dal titolo:
ESPERIENZA-TESTIMONIANZA
SUL CONFESSORE E DIRETTORE SPIRITUALE
Santa Maria Faustina Kowalska
Introduce e modera Agostino Siviglia (Presidente del Circolo “Frassati”); interverranno per i saluti S.E.Mons. Giuseppe Fiorini Morosini (Vescovo Metropolita di RC) e Franco Arcidiaco (Editore “Città del Sole”); relazionano S.E. Mons. Vittorio Mondello (Vescovo Emerito RC) e Don Nino Pangallo (Direttore Caritas RC). Conclude Don Piero Catalano (autore del libro).
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