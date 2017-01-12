Alla Curia la presentazione del libro di Don Piero Catalano

Alla Curia di Reggio Calabria-Bova si presenta il libro di Don Piero Catalano sul confessore e direttore spirituale Santa Maria Faustina Kowalska

Sabato 14 gennaio alle ore 11:00 presso la Sala “Mons. Ferro” della Curia Metropolitana di Reggio Calabria-Bova, sarà presentato il libro curato dal Sacerdote Piero Catalano dal titolo:

ESPERIENZA-TESTIMONIANZA

SUL CONFESSORE E DIRETTORE SPIRITUALE

Santa Maria Faustina Kowalska

Introduce e modera Agostino Siviglia (Presidente del Circolo “Frassati”); interverranno per i saluti S.E.Mons. Giuseppe Fiorini Morosini (Vescovo Metropolita di RC) e Franco Arcidiaco (Editore “Città del Sole”); relazionano S.E. Mons. Vittorio Mondello (Vescovo Emerito RC) e Don Nino Pangallo (Direttore Caritas RC). Conclude Don Piero Catalano (autore del libro).