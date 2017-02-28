Alla ‘Dante Alighieri’ l’incontro con la scrittrice Ruska Jorjoliani

L'autrice georgiana, arrivata in Italia da bambina, presenta il romanzo d'esordio La tua presenza è come una città e riceve il Premio Anassilaos Mimosa 2017

Promossa congiuntamente dalla Leonida Edizioni e dall’Associazione Culturale Anassilaos si terrà venerdì 3 marzo alle ore 17,00 presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria l’incontro con la giovane scrittrice georgiana Ruska Jorjoliani, autrice del romanzo La tua presenza è come una città (Corrimano edizioni), sua opera prima, che ha avuto una positiva accoglienza nel nostro Paese attirando sull’autrice l’interesse dei mass media anche nazionali.

L’autrice è nata nel 1985, in Georgia, negli anni che videro lo scoppio della guerra tra nazionalisti ed indipendentisti. Venne in Italia e a Palermo nell’ambito di una campagna umanitaria che si proponeva di ospitare nel nostro paese i bambini georgiani coinvolti, loro malgrado, nel conflitto tra l’Abkhazia, regione della Georgia molto legata alla Russia e da questa militarmente sostenuta, che si era proclamata indipendente, e la Georgia. Grazie a tale iniziativa Ruska Jorjoliani ha trovato una famiglia che l’ha accolta e cresciuta. Si è laureata in filosofia ed ha vinto, nel 2009, il suo primo premio letterario “Mondello giovani poesia” con versi dedicati a Dino Campana.

Il suo romanzo è uno dei più interessanti e validi esempi di un’opera scritta in lingua italiana da un autore non italiano, capace pertanto di arricchire, sul piano contenutistico e formale, la nostra letteratura di temi e psicologie non usuali.

La scrittrice – alla quale sarà consegnato nel corso dell’incontro il Premio Anassilaos Mimosa 2017 – prenderà parte nel mese di luglio alla Fiera del Libro promossa dalla Casa Editrice Leonida.