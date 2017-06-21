Alla facoltà di Agraria due seminari internazionali

Anche quest’anno, nell’ambito del Programma di Internazionalizzazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in forza di collaborazioni istituite da alcuni docenti del Dipartimento di Agraria con università straniere, vengono promossi dei seminari con relatori stranieri di chiara fama. L’iniziativa integra efficacemente le attività didattiche ordinarie dei corsi istituzionali.

I due seminari del 23 giugno

In tale contesto, Ellen Petticrew e Phil Owens, due illustri docenti provenienti dalla University of Northern British Columbia (Canada), venerdì 23 giugno 2017 insieme terranno presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria i seguenti seminari:

ore 10.00: “Developments in using the fingerprinting technique to identify the sources of fine sediment in agricultural and forested landscapes in Canada”

ore 11.00: “Water flows and fine sediment fluxes following a wildfire: the unexpected response of fishtrap creek, British Columbia, Canada”

I seminari saranno preceduti alle 9:45 da una breve introduzione e dai saluti istituzionali.

Promotori e collaborazioni

Nell’ambito del Dipartimento di Agraria, l’iniziativa è promossa congiuntamente da:

Corso di Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali SFA L25 (Coordinatore Prof. Paolo Porto); Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali SFA LM73 (Coordinatore Prof. Salvatore Di Fazio); Dottorato di ricerca in: Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (Coordinatore Prof. Marco Poiana).

Essa, inoltre, è svolta in collaborazione con:

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria;

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria.

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato utile per l’acquisizione di CFU e CFP, previa approvazione da parte delle strutture didattiche e degli ordini professionali competenti.

Referente scientifico dell’iniziativa è il Prof. Paolo Porto, (Delegato Erasmus Agraria): paolo.porto@unirc.it