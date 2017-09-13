Alla Galleria di Cosenza al via il progetto ‘Gioca con l’arte’
Apertura serale straordinaria e ingresso gratuito alla Galleria Nazionale di Cosenza con le filastrocche di 'Gioca con l'arte'
13 Settembre 2017 - 14:26 | di Eva Curatola
La Galleria Nazionale di Cosenza, afferente al Polo Museale della Calabria, aderisce con un ulteriore appuntamento alle aperture straordinarie serali previste nell’ambito del Piano di valorizzazione per i siti di interesse culturale programmato dal MiBACT per il 2017. Il museo pertanto ha previsto per venerdì 15 settembre 2017 il prolungamento dell’orario di apertura dalle ore 18.00 alle ore 21.00 confermando l’ingresso gratuito. In tale fascia oraria i Servizi Educativi della Galleria intendono festeggiare l’avvio del nuovo anno scolastico con le scherzose filastrocche di “Gioca con l’arte”. Rime divertenti inviteranno grandi e piccoli a curiosare fra le opere esposte alla ricerca di personaggi, storie, dettagli insoliti; un’occasione spensierata, in particolar modo dedicata a chi ancora non conosce la Galleria Nazionale, per trascorrere con la famiglia una piacevole serata fra tesori d’arte inaspettati.
Gioca con l’Arte Galleria Nazionale di Cosenza – Palazzo Arnone
Venerdì 15 settembre 2017 – Ore 18.00/21.00
Ingresso gratuito
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