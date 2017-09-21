Alla Galleria di Cosenza l’appuntamento con le giornate europee del patrimonio

Due appuntamenti su Cultura e Natura alla Galleria Nazionale di Cosenza per le Giornate Europee del Patrimonio: una visita tra le opere e un laboratorio per bambini

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2017 si rinnova l’appuntamento annuale con le Giornate Europee del Patrimonio # GEP, istituite nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di accrescere e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee.

Il tema “Cultura e Natura” di questa edizione, in continuità ideale con l’argomento della scorsa “Giornata Nazionale del Paesaggio”, è raccolto dalla Galleria Nazionale di Cosenza con due appuntamenti nel prossimo weekend.

Occhio alla Natura

Sabato 23 settembre 2017 dalle ore 18.00 alle 21.00

Un invito a cogliere nelle opere l’incessante ricerca artistica per rappresentare, con stili e linguaggi sempre nuovi, l’imprescindibile legame dell’Uomo con la Natura. Uno sguardo verso l’Arte potrebbe curare una relazione diventata sempre più colpevolmente devastatrice?

Artisti in erba

Sabato 23 settembre dalle ore 18.00 alle 21.00 e domenica 24 settembre 2017 dalle ore 10.00 alle 18.00

Il museo vi aspetta con l’occorrente per descrivere la Natura. Scegliete come fonte di ispirazione il capolavoro preferito e poi tutti giù per terra a disegnare e colorare cieli, monti, mari, fiori e animali! A ciascuno un piccolo omaggio finale.