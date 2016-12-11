Alla Gilda degli Artisti lo spettacolo dei Think About It

Il collettivo nu-jazz e soul presenta dal vivo il suo ultimo LP, In Secondo Piano: prenotazioni aperte per la serata di dicembre

Aperte le prenotazioni per lo spettacolo di dicembre del collettivo artistico Think About It presso la Gilda degli Artisti.

Collettivo artistico nato nel 2013 con l’obiettivo di fondere gli stili personali dei componenti in un messaggio nu-jazz e soul, i Think About It arrivano alla Gilda degli Artisti di Reggio Calabria portando la loro esperienza fatta di tinte molto differenti.

Un repertorio musicale completo dell’ultimo LP, “In Secondo Piano”, pubblicato nel 2016 e presente di un percorso musicale passato da svariati eventi in tutta Italia e la partecipazione a diversi contest che li hanno portati anche sul prestigioso palco del MEI a Faenza.

Sul sito www.gildaartisti.org è stata aperta una pagina dedicata all’evento con la possibilità di accedere ad alcuni pezzi del repertorio della crew e le modalità di prenotazione all’evento