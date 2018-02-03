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Alla Libreria Laruffa l’incontro con Antonio Nicolò

L'associazione Le Muse presenta alla Libreria Laruffa il nuovo libro di Antonio Nicolò, medico e artista reggino ispirato ai poemi omerici

03 Febbraio 2018 - 09:08 | di Vincenzo Comi

Immagine collegata alla presentazione del libro di Antonio Nicolò alla Libreria Laruffa

Sabato 3 febbraio trasferta fuori sede dell’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” che alle ore 17,30, presso la sala della Libreria Laruffa – Dimensione Cultura in via Aschenez 44 terrà la presentazione dell’ultima fatica in qualità di scrittore del dott. Antonio Nicolo’, affermato professionista reggino, medico anatomopatologo con la passione per la pittura e l’Antica Grecia che racconterà per la prima volta al pubblico il suo interesse per l’analisi storico-mitologica greca con particolare riguardo ai poemi Omerici con la stesura di “Il Racconto di Odisseo…della Guerra di Troia” -Laruffa Editore.

Il dottore Nicolo’ – dichiara il presidente Muse Giuseppe Livoti – da anni si presenta nel panorama della cultura calabrese creando stupore ed attesa poiché i suoi campi di interesse riguardano da sempre le arti che si integrano tra parola ed immagine.

Non è un caso infatti che Nicolo’ – artista si sia occupato del viaggio interiore dell’uomo contemporaneo alla ricerca di quella radice antropologica e soprattutto esperenziale. Questa nuova pubblicazione nel panorama di studio degli autori reggini, dimostra come la matrice magno – greca è per Nicolo’ una strada che da anni lo porta alla lettura di testi antichi ed ad una attualizzazione della storia nei suoi corsi e ricorsi.

Il libro dalla forte valenza didattica ed educativa sarà presentato da Giuseppe Livoti – giornalista e da Franco Pendino – medico.

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