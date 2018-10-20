Alla libreria Universalia appuntamento con ‘Altri luoghi’
Martedì 30 ottobre alle 17.30 in via Treviso la compagnia Scena nuda propone una versione rivisitata dell'Ecuba di Euripide, a ingresso libero
20 Ottobre 2018 - 13:54 | di Eva Curatola
Martedì 30 ottobre, presso la sede dell’associazione Universalia in via Treviso 41 a Reggio Calabria alle ore 17:30, torna l’appuntamento con Altri Luoghi, Festival di miti contemporanei.
La compagnia teatrale Scena nuda” presenterà una versione rivisitata ma sempre fedele al messaggio classico dell’Ecuba di Euripide. L’interpretazione sarà libera dagli schemi della rappresentazione ordinaria, reimpostando in modo nuovo il rapporto tra l’attore e il pubblico : di più non sveliamo per non rovinare la sorpresa.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
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