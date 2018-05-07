Venerdì 11 Maggio, alle ore 18.00, presso la Libreria Universalia di Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza “Alla ricerca della Psiche perduta“, primo appuntamento del ciclo “Amore o Psiche“.

La Psiche dell’uomo contemporaneo è il risultato di un lungo processo evolutivo, prodotto di una millenaria cultura umana che dagli archetipi fondamentali immaginati in origine da Homo Sapiens è arrivata a questo nostro “secolo lungo”, inaugurato dalle scoperte della psicoanalisi novecentesca, principalmente nell’opera di Jung e di Freud. Qual’è la visione del mondo dell’uomo appartenente alla società contemporanea, all’epoca del consumismo? Quale significato hanno oggi le parole “Intelligenza” e “Conoscenza”, e qual’è la distanza con i significati che a tali termini assegnavano i nostri antenati? Domandare è il miglior punto di partenza per qualunque viaggio

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Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico.

E’ autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli“, “La Zingara di Metz” e “I Fiori di Tanato“, e dei saggi filosofici “Arcana Memoria” e “Il labirinto del Cristo”.