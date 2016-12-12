Alla libreria Universalia la conferenza ‘Borges e la scomparsa del Paradiso’

Venerdì 16 Dicembre, alle ore 17.45, presso la libreria “Universalia”, Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Borges e la scomparsa del Paradiso”, nell’ambito del ciclo di conferenze “Il Secolo della Solitudine”.

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Jorge Luis Borges è stato uno dei massimi scrittori del XX secolo, straordinario sia per la sua produzione poetica quanto per quella narrativa, nelle quali ha saputo coniugare il razionalismo della speculazione filosofica con l’immaginazione della scrittura.

Viaggiatore instancabile nei territori dell’Arte, tra Psiche e Alchimia, in compagnia di Dante e Paracelso, Borges impersonificò la passione per i libri, identificando nella Biblioteca l’immagine simbolica dell’Universo stesso, di una Realtà che coincide con ciò che è scritto nei libri. E I libri e la scrittura sono il centro della sua poetica, imperniata sulla ricerca del significato più profondo dell’esistenza. Alla ricerca di quel Paradiso che risulta lontano dall’Uomo nella misura in cui l’Uomo si mantiene lontano da sé stesso.