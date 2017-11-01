Il 3 novembre alle ore 17,30 presso la libreria Universalia (Via Treviso,41 Reggio Calabria), l’incontro-dibattito con Stefano Ciccone di Maschile plurale.

LA FINE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE COMINCIA DAGLI UOMINI?

Ed è per chiedere una “presa di parola” di alcuni uomini capaci di dire “quella violenza ci riguarda, riguarda tutti gli uomini”, che abbiamo scelto di invitare a parlarne con tutte e tutti noi, Stefano Ciccone di “Maschile Plurale” Un’associazione di uomini nata proprio dall’esigenza di interrogarsi partendo dal se, il cui obiettivo è quello di proporre una strada diversa che non veda il protagonismo delle donne come una minaccia, ma come occasione per esprimere la possibilità di una vita maschile senza stereotipi.

La violenza contro le donne e la cultura patriarcale

La violenza contro le donne non è un fatto residuale, ma un elemento che interroga il rapporto donna-uomo nella sua complessità perché colpisce le donne che decidono di non voler essere più supporto permanente dei “bisogni dell’uomo”, che quindi aprono “conflitti”, che decidono di rifarsi una vita propria da sole o con qualcun altro. E’ sempre più palese, infatti,che la matrice di questa violenza è l’incapacità di accettare, da parte di molti uomini, un’autonomia ed una libertà già entrate nella vita di molte donne.

Non dunque una devianza o una spinta criminale di una minoranza ma il frutto di una cultura con una diffusa e profonda matrice patriarcale che incide sulle relazioni, le rappresentazioni e le soggettività. Diventa quindi necessaria, per promuovere un cambiamento nelle relazioni tra generi, una consapevolezza politico culturale e un mutamento nel maschile che deve essere parte integrante contro la violenza.

Se vogliamo una società libera da stereotipi di genere il problema educativo esiste anche per l’altro sesso. Non è, infatti, possibile affrontare efficacemente la questione della violenza contro le donne, se non si parte da una riflessione politica sulla natura sociale e culturale, sulle dinamiche di potere e sulle rappresentazioni sociali stereotipate che vedono ancor oggi e in molti casi, la donna in posizione di subalternità anche economica e lavorativa rispetto all’universo maschile.

Una ‘questione maschile’ non più rimandabile

Ed ecco che ci troviamo di fronte una “questione maschile” non più rimandabile che deve interrogare non solo la società nella sua interezza, ma soprattutto il genere maschile. Pensiamo quindi, che spostare l’ottica, dalle donne uccise a coloro che le uccidono, sia necessario per far si che essi stessi inizino ad interrogarsi sulla necessità, non più procrastinabile, di farsi realmente carico del problema andando oltre le consuete espressioni di solidarietà con le vittime e di condanna verso i colpevoli. parola” maschile.

NUDM REGGIO CALABRIA e-mail: nonunadmeno.rc@gmail.com

*Per chi fosse interessat*, a conclusione dell’incontro, proseguire il confronto con Stefano Ciccone, abbiamo organizzato una cena di autofinanziamento al costo di 7 euro presso il B&B Domus Itria (Via Itria,22 discesa Chiesa delle Catene) ore 21.