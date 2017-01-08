Alla libreria ‘Universalia’ ‘Pirandello e la scomparsa dell’Identità’

Venerdì 13 Gennaio, alle ore 17.45, presso la libreria “Universalia”, il prof. Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Pirandello e la scomparsa dell’Identità”, nell’ambito del ciclo di conferenze “Il Secolo della Solitudine”.

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Narratore implacabile dell’animo umano, Luigi Pirandello con il suo immenso talento ha stupito il mondo della letteratura del Novecento, aprendo una porta su una nuova dimensione dell’arte. Una dimensione più reale di quella illusoria in cui si pone il fragile individuo contemporaneo, la cui crisi di identità lo dichiara sconfitto rispetto alla società, agli altri e a se stesso.

Soffocato dalle convenzioni sociali egli ha perso ogni espressione personale, e oppresso dal giudizio degli altri è ormai incapace di ritrovare la sua essenza, delegando alle proprie maschere ogni tentativo di comunicazione con il mondo.

Unica sua speranza:la follia, e un berretto a sonagli.