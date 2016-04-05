Alla Luna Ribelle il ‘Party #petaloso’

Gli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria giovedì 07 Aprile presso l’Up Music Theater della Luna Ribelle per celebrare la primavera organizzano il Petaloso Party #petaloso , un modo simpatico per utilizzare il nuovo neologismo approvato dall’Accademia della Crusca di Firenze.

L’evento in questione è il “Giovedì 30 & Lode” appuntamento che da anni diverte gli studenti dell’Ateneo reggino, organizzato e promosso dalla Σ MΣDITΣRRANΣA, con una novità la location è l’Up Music Theater della Luna Ribelle.

Riferimenti #Petaloso

Copparo provincia di Ferrara presso la scuola primaria Oreste Marchesi, lo studente Matero di terza classe per descrivere i petali di un fiore usa il termine petaloso << Le margherite sono fiori petalosi, mentre i papaveri non sono molto petalosi >>. La maestra Margherita Aurora apprezzò l’idea e fece richiesta all’Accademia della Crusca di Firenze per una valutazione, l’istituto rispose con tanti complimenti per lo studente Matteo giudicando la parola come ben formata e che potrebbe essere usata in italiano, cosi come sono usate parole formate nello stesso modo “coraggioso, vittorioso, peloso”.

Significato e Uso

Petaloso vuol dire che ha tanti petali, quelli in -oso sono oggetti di relazione (o relazionali) << sottolineano la presenza di una certa qualità o quantità”. Pertanto petalo -> petaloso.