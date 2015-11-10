Alla Mediterranea due ‘Giornate di lavoro Pianocal’

Workshop e seminario conclusivi del progetto Pianocal al Dipartimento PAU: vincoli e valori storici della Città Metropolitana e rigenerazione dell'ex polveriera di Ciccarello

L’11 e il 12 novembre, presso l’Università Mediterranea, Dipartimento PAU, si terranno due giornate di studio e confronto a conclusione del progetto Pianocal, cofinanziato nell’ambito del Por Calabria Fesr 2007/2013. Entrambe le giornate sono promosse come attività di progetto dal Lastre-Laboratorio Integrato per l’area dello Stretto per lo sviluppo del territorio del Dipartimento PAU (responsabile scientifico prof. Concetta Fallanca), organismo di ricerca partner del progetto PIANOCAL.

Il Workshop intensivo I vincoli e i valori storici della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La trasferibilità del progetto PIANOCAL, previsto per la giornata dell’11 novembre, è destinato ai dottorandi del Dottorato di Ricerca in Urbanistica e agli studenti dell’ultimo anno di Corso della Laurea Magistrale in Architettura-Restauro (Classe LM4) che saranno impegnati nella sperimentazione progettuale per l’intero anno accademico.

Durante il workshop verranno presentate le innovazioni di processo maturate dal progetto PIANOCAL, finalizzate ad una migliore definizione e condivisione dell’assetto del territorio e del suo uso sostenibile e compatibile con le esigenze culturali del contesto, per la realizzazione di modelli integrati che abbiano come obiettivi strategici la valorizzazione del patrimonio urbano storico.

I partecipanti, quindi, dovranno verificare la trasferibilità di tale approccio alle proposte progettuali di valorizzazione di un’area – già in parte indagata nel corso di un sopralluogo e di un approfondimento in aula – quella dell’ex polveriera del quartiere Ciccarello, la cui valenza storico-culturale viene preservata fino al 2014 proprio grazie all’osservanza di un vincolo militare, e la cui rigenerazione urbana si candida, oggi, a diventare buona pratica per tutto il patrimonio identitario nell’ottica di Reggio Calabria Città Metropolitana.

Al workshop seguirà, nella giornata del 12 novembre, il seminario Piattaforma collaborativa per la vincolistica e il territorio. I partecipanti al workshop illustreranno gli esiti progettuali raggiunti da ogni gruppo di lavoro al tavolo di confronto dei Partner PIANOCAL. Il seminario sarà, così, un’occasione di dialogo tra ricerca, didattica e mondo delle Imprese per riflettere sui processi e strumenti idonei a supporto della progettazione della città.

Saranno presenti i responsabili dei Partner di progetto (E-Bag Catanzaro, Komedia Roma, Lamco Latina, Present Milano, Tea Catanzaro) oltre al responsabile scientifico del LASTRE, al coordinatore del dottorato in Urbanistica e ai docenti impegnati nel Laboratorio. L’iniziativa è parte integrante dell’evento “Benvenuti al PAU”.