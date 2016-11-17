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Alla Mediterranea la Festa della Matricola 2016

Il 23 novembre la 27ª Festa della Matricola accoglie le nuove matricole della Mediterranea nei locali di Giurisprudenza

17 Novembre 2016 - 18:37 | di Vincenzo Comi

Festa della Matricola 2016 all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, foto 2

M.U.S.A. è pronta a dare il benvenuto ai nuovi arrivati della “Mediterranea” di Reggio Calabria con l’evento più atteso dell’anno da tutti gli studenti dell’intero ateneo reggino.

Ancora una volta e per la 27ª edizione l’Associazione Studentesca Universitaria M.U.S.A. è lieta di ospitare tutti gli studenti in particolar modo le matricole che iniziano un nuovo percorso all’interno dell’ateneo dandogli il benvenuto in grande stile come ogni anno.

La serata si svolgerà all’interno dei locali dell’Università degli Studi Mediterranea Lotto D Giurisprudenza il 23 novembre alle ore 23:30.

Festa della Matricola 2016 all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, foto 1

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