Alla Mediterranea la Festa della Matricola 2016
Il 23 novembre la 27ª Festa della Matricola accoglie le nuove matricole della Mediterranea nei locali di Giurisprudenza
17 Novembre 2016 - 18:37 | di Vincenzo Comi
M.U.S.A. è pronta a dare il benvenuto ai nuovi arrivati della “Mediterranea” di Reggio Calabria con l’evento più atteso dell’anno da tutti gli studenti dell’intero ateneo reggino.
Ancora una volta e per la 27ª edizione l’Associazione Studentesca Universitaria M.U.S.A. è lieta di ospitare tutti gli studenti in particolar modo le matricole che iniziano un nuovo percorso all’interno dell’ateneo dandogli il benvenuto in grande stile come ogni anno.
La serata si svolgerà all’interno dei locali dell’Università degli Studi Mediterranea Lotto D Giurisprudenza il 23 novembre alle ore 23:30.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie