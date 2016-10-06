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Alla Mediterranea la Lectio magistralis del presidente della Corte costituzionale

Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale, tiene all'Università Mediterranea la lectio sui settant'anni di Repubblica

06 Ottobre 2016 - 12:33 | di Redazione

Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale, Roma 19 settembre 2013

Gaetano Silvestri nominato nuovo presidente della Corte Costituzionale, Roma 19 settembre 2013. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Lunedì 10 ottobre, alle ore 11.00, il Presidente emerito della Corte costituzionale prof. Gaetano Silvestri terrà una lectio magistralis sul tema “Settant’anni di Repubblica nell’Europa che cambia”.

L’iniziativa, che avrà luogo nell’Aula Magna d’Ateneo “Quistelli” dell’Università Mediterranea, è organizzata dalle Cattedre di Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico, Diritto regionale e Giustizia costituzionale (professori Antonino Spadaro, Carmela Salazar, Alessio Rauti, Claudio Panzera), in collaborazione con l’Associazione ex consiglieri regionali della Regione Calabria.

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