Alla Mediterranea la Lectio magistralis del presidente della Corte costituzionale
Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale, tiene all'Università Mediterranea la lectio sui settant'anni di Repubblica
06 Ottobre 2016 - 12:33 | di Redazione
Gaetano Silvestri nominato nuovo presidente della Corte Costituzionale, Roma 19 settembre 2013. ANSA/ALESSANDRO DI MEO
Lunedì 10 ottobre, alle ore 11.00, il Presidente emerito della Corte costituzionale prof. Gaetano Silvestri terrà una lectio magistralis sul tema “Settant’anni di Repubblica nell’Europa che cambia”.
L’iniziativa, che avrà luogo nell’Aula Magna d’Ateneo “Quistelli” dell’Università Mediterranea, è organizzata dalle Cattedre di Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico, Diritto regionale e Giustizia costituzionale (professori Antonino Spadaro, Carmela Salazar, Alessio Rauti, Claudio Panzera), in collaborazione con l’Associazione ex consiglieri regionali della Regione Calabria.
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