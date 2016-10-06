Alla Mediterranea la Lectio magistralis del presidente della Corte costituzionale

Lunedì 10 ottobre, alle ore 11.00, il Presidente emerito della Corte costituzionale prof. Gaetano Silvestri terrà una lectio magistralis sul tema “Settant’anni di Repubblica nell’Europa che cambia”.

L’iniziativa, che avrà luogo nell’Aula Magna d’Ateneo “Quistelli” dell’Università Mediterranea, è organizzata dalle Cattedre di Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico, Diritto regionale e Giustizia costituzionale (professori Antonino Spadaro, Carmela Salazar, Alessio Rauti, Claudio Panzera), in collaborazione con l’Associazione ex consiglieri regionali della Regione Calabria.