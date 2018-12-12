Il Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA, in collaborazione con il CRAL Mediterranea, promuove la seconda edizione del CORSO di TEATRO GRECO per adulti in lingua italiana. Il Corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Kristina Mravcova, esperta di teatro classico e contemporaneo, recitazione drammatica, regia e dizione.

La docente e il percorso di apprendimento

La docente guiderà i partecipanti nel percorso di apprendimento di una tecnica di recitazione e di nozioni drammaturgiche per affrontare l’interpretazione scenica del teatro classico antico. Attraverso la recitazione perfezioneranno l’abilità di comunicare al pubblico i propri pensieri, emozioni e sentimenti. Il corso si strutturerà su scene scelte e dialoghi tratti da opere greche, selezionate dalla docente e assegnati ai partecipanti sin dalle prime lezioni del corso. Lo stesso prevede, a conclusione, una pubblica performance teatrale. Le lezioni sono programmate in orario pomeridiano e avranno cadenza settimanale, per un totale di 30 ore. Per frequentare il corso non è assolutamente necessario avere esperienza di recitazione. Presentazione del corso e proiezione del docuvideo TROADES, con i protagonisti della prima edizione, lunedì 17 dicembre, alle 19:00 presso la sede sociale del Centro Ellinomatheia (via Manfroce 77H). Inizio del corso 11 Gennaio.

Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che completeranno il corso.

Durata del corso: 30 ore

Inizio corso: Gennaio 2019

Cadenza: settimanale – ogni venerdì dalle 17:00 alle 19:00

Luogo: Saletta CRAL, adiacente terrazzo sotto Aula Magna Ateneo, presso Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Presentazione del corso e proiezione del docuvideo “TROADES”, prodotto con i corsisti della prima edizione, lunedì 17 dicembre 2018 ore 19:00 – 20:30 presso sede sociale del Centro ELLINOMATHEIA Via Manfroce 77H (Ponte Libertà – Uscita via Lia).

Per info e iscrizioni: cral@unirc.it , centroellinomatheia@gmail.com (contatti: 328. 7482118)