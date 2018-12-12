Alla Mediterranea la seconda edizione del Corso di Teatro Greco
Dal 11 gennaio 30 ore di lezione con Kristina Mravcova per interpretare il teatro classico: presentazione e docuvideo Troades il 17 dicembre
12 Dicembre 2018 - 11:59 | di Vincenzo Comi
Il Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA, in collaborazione con il CRAL Mediterranea, promuove la seconda edizione del CORSO di TEATRO GRECO per adulti in lingua italiana. Il Corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Kristina Mravcova, esperta di teatro classico e contemporaneo, recitazione drammatica, regia e dizione.
La docente e il percorso di apprendimento
La docente guiderà i partecipanti nel percorso di apprendimento di una tecnica di recitazione e di nozioni drammaturgiche per affrontare l’interpretazione scenica del teatro classico antico. Attraverso la recitazione perfezioneranno l’abilità di comunicare al pubblico i propri pensieri, emozioni e sentimenti. Il corso si strutturerà su scene scelte e dialoghi tratti da opere greche, selezionate dalla docente e assegnati ai partecipanti sin dalle prime lezioni del corso. Lo stesso prevede, a conclusione, una pubblica performance teatrale. Le lezioni sono programmate in orario pomeridiano e avranno cadenza settimanale, per un totale di 30 ore. Per frequentare il corso non è assolutamente necessario avere esperienza di recitazione. Presentazione del corso e proiezione del docuvideo TROADES, con i protagonisti della prima edizione, lunedì 17 dicembre, alle 19:00 presso la sede sociale del Centro Ellinomatheia (via Manfroce 77H). Inizio del corso 11 Gennaio.
Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che completeranno il corso.
Durata del corso: 30 ore
Date, orari e sede delle lezioni
Inizio corso: Gennaio 2019
Cadenza: settimanale – ogni venerdì dalle 17:00 alle 19:00
Luogo: Saletta CRAL, adiacente terrazzo sotto Aula Magna Ateneo, presso Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Presentazione del corso e proiezione del docuvideo “TROADES”, prodotto con i corsisti della prima edizione, lunedì 17 dicembre 2018 ore 19:00 – 20:30 presso sede sociale del Centro ELLINOMATHEIA Via Manfroce 77H (Ponte Libertà – Uscita via Lia).
Per info e iscrizioni: cral@unirc.it , centroellinomatheia@gmail.com (contatti: 328. 7482118)
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