Alla Mediterranea l’incontro con l’ambasciatore di origini calabresi Giorgio Marrapodi
L'ambasciatore d'Italia a Vienna Giorgio Marrapodi, di origini calabresi, incontra gli studenti con una conferenza su carriera diplomatica e politica estera
16 Marzo 2016 - 11:13 | di Vincenzo Comi
Venerdì 18 marzo, dalle 11:00 alle 13:00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Aula D1 (Cittadella Universitaria – Feo di Vito), l’ambasciatore d’Italia a Vienna Giorgio Marrapodi, terrà una conferenza su “Il mestiere di diplomatico e la politica estera italiana”.
La Conferenza è organizzata dai proff. Marina Mancini e Nicola Selvaggi.
Giorgio Marrapodi, di origini calabresi, ha intrapreso la carriera diplomatica nel 1987. Ha ricoperto incarichi presso l’Ambasciata d’Italia in Romania, la Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles e l’Ambasciata d’Italia in Spagna.
Nel 2009 è stato nominato Ministro plenipotenziario. Dal 2010 al 2013, è stato Capo dell’Unità per il Contenzioso diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Esteri. Il 24 maggio 2013, il Consiglio dei Ministri lo ha nominato Ambasciatore d’Italia in Austria.
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