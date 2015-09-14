City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Alla Mediterranea si è svolto il convegno ‘Economy, Management e Optimisation in the Sport’

Esperti internazionali a confronto per due giorni su economia, gestione e ottimizzazione dello sport, in partnership con le università di Barcellona e Florida

14 Settembre 2015 - 16:52 | di Vincenzo Comi

Convegno EMOS 15 all'Università Mediterranea di Reggio Calabria

Nei giorni 11 e 12 settembre 2015 si è svolto presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria il convegno Internazionale “Economy, Management e Optimisation in the Sport (EMOS 15)”. Il convegno è nato da una partnership dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con l’Università di Barcellona e l’Università della Florida. Il Convegno ha permesso di fare il punto sui più moderni approcci di economia, ottimizzazione e gestione dello sport.

Durante il convegno, la cui supervisione scientifica è stata affidata al Centro Studi delle Politiche Economiche e Territoriali diretto dal Prof. Domenico Marino e dal NeuroLab diretto dal Prof. Francesco Carlo Morabito, eminenti studiosi hanno affrontato il problema dell’adeguamento delle entità sportive alle mutate condizioni del contesto economico, sociale, politico e tecnologico. Questa conferenza ha prodotto importanti analisi sotto molteplici punti di vista sulle esigenze che provengono dall’interazione tra sport e l’economia.

Il convegno ha creato a Reggio Calabria un forum di discussione internazionale sugli aspetti sociali, tecnici ed economici dello sport e della sua gestione.

E’ stata un’occasione importante per l’Università Mediterranea che si è trovata a coordinare un dibattito internazionale su temi rilevanti. La Mediterranea ha dimostrato ancora una volta di essere in grado con i propri studiosi di interagire e di fornire contributi ai massimi livelli del dibattiti scientifico internazionale. I risultati del Convegno saranno pubblicati in un libro edito da Springer e su una primaria rivista internazionale indicizzata su Scopus.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Università MediterraneaReggio Calabria Università
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?