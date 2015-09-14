Alla Mediterranea si è svolto il convegno ‘Economy, Management e Optimisation in the Sport’

Esperti internazionali a confronto per due giorni su economia, gestione e ottimizzazione dello sport, in partnership con le università di Barcellona e Florida

Nei giorni 11 e 12 settembre 2015 si è svolto presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria il convegno Internazionale “Economy, Management e Optimisation in the Sport (EMOS 15)”. Il convegno è nato da una partnership dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con l’Università di Barcellona e l’Università della Florida. Il Convegno ha permesso di fare il punto sui più moderni approcci di economia, ottimizzazione e gestione dello sport.

Durante il convegno, la cui supervisione scientifica è stata affidata al Centro Studi delle Politiche Economiche e Territoriali diretto dal Prof. Domenico Marino e dal NeuroLab diretto dal Prof. Francesco Carlo Morabito, eminenti studiosi hanno affrontato il problema dell’adeguamento delle entità sportive alle mutate condizioni del contesto economico, sociale, politico e tecnologico. Questa conferenza ha prodotto importanti analisi sotto molteplici punti di vista sulle esigenze che provengono dall’interazione tra sport e l’economia.

Il convegno ha creato a Reggio Calabria un forum di discussione internazionale sugli aspetti sociali, tecnici ed economici dello sport e della sua gestione.

E’ stata un’occasione importante per l’Università Mediterranea che si è trovata a coordinare un dibattito internazionale su temi rilevanti. La Mediterranea ha dimostrato ancora una volta di essere in grado con i propri studiosi di interagire e di fornire contributi ai massimi livelli del dibattiti scientifico internazionale. I risultati del Convegno saranno pubblicati in un libro edito da Springer e su una primaria rivista internazionale indicizzata su Scopus.