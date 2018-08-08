Alla pasticceria Boccaccio torna la ‘Sagra del cannolo’
Il cannolo viene riempito al momento e guarnito a scelta con nocciola, cioccolato, pistacchio o frutta candita: appuntamento giovedì 9 agosto alle 21
08 Agosto 2018 - 18:03 | di Eva Curatola
La pasticceria Boccaccio ripropone a grande richiesta, quest’anno per la seconda volta, la “sagra del cannolo“.
La particolarità di questa sagra è che il cannolo viene riempito al momento, conservando così la fragranza e la croccantezza della sfoglia.
I clienti possono scegliere come guarnire il proprio cannolo: con granella di nocciola, con le gocce di cioccolato, di pistacchio, con la frutta candita.
Il giorno prestabilito per la sagra è giovedì 9 agosto alle ore 21:00 e la location sarà sul lungomare Fata Morgana a Canniltello (Villa San Giovanni), di fronte la gelateria.
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