Il cannolo viene riempito al momento e guarnito a scelta con nocciola, cioccolato, pistacchio o frutta candita: appuntamento giovedì 9 agosto alle 21

La pasticceria Boccaccio ripropone a grande richiesta, quest’anno per la seconda volta, la “sagra del cannolo“.

La particolarità di questa sagra è che il cannolo viene riempito al momento, conservando così la fragranza e la croccantezza della sfoglia.

I clienti possono scegliere come guarnire il proprio cannolo: con granella di nocciola, con le gocce di cioccolato, di pistacchio, con la frutta candita.

Il giorno prestabilito per la sagra è giovedì 9 agosto alle ore 21:00 e la location sarà sul lungomare Fata Morgana a Canniltello (Villa San Giovanni), di fronte la gelateria.